شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: كبرى شركات الاتصالات البريطانية تعتمد على هواوى لتوفير شبكات الـ 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن صحيفة "الأوبزرفر" مطلع الأسبوع الجارى، أن جميع شركات الاتصالات البريطانية الكبرى قامت بتطوير شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G الخاصة بها بمساعدة من هواوى.

وبحسب موقع GSM الهندى، تشارك الشركة الصينية فى بناء محطات الجيل الخامس فى ستة من المدن السبع فى المملكة المتحدة لصالح كبرى شركات الاتصالات البريطانية، وحتى الآن لم تقرر الحكومة البريطانية بعد ما إذا كانت هواوى تشكل تهديدًا للأمن القومى أم لا، لكن شركات الاتصالات قررت العمل مع الشركة الصينية من أجل توفير الأجزاء "غير الأساسية" من أنظمتها على الرغم من أن الوضع برمته كان مغامرة.

وإذا ما قررت الحكومة منع شركة هواوى من تطوير أنظمة الراديو للاتصالات اللاسلكية فى المملكة المتحدة، قد يتلقى الاقتصاد البريطانى ضربة تتراوح قيمتها بين 4.5 مليار و6.8 مليار جنيه استرليني.

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يذكر أنه فى شهر مايو الماضى، وضعت الولايات المتحدة شركة هواوى على قائمة الكيانات الخطرة، حيث حظرت على الشركات الأمريكية التجارة مع الشركة الصينية المصنعة لمعدات الاتصالات، وتم تبادل هذه المخاوف مع كبار أعضاء حكومة المملكة المتحدة، وما زالوا يتجادلون حول مدى تقييد الشركة الصينية.