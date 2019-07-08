شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. "تسجيل الدخول" إلى iCloud عبر بصمة الوجه أو الإصبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة أبل تختبر حاليا طريقة مختلفة وسريعة لتسجيل الدخول إلى iCloud وذلك باستخدام بصمة الأصبع أو الوجه عبر ميزتى Touch ID أو Face ID والمتواجدتين على جميع أجهزة الشركة، كبديل لكلمة السر التقليدية.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد وفرت أبل طريقة تسجيل الدخول فى الوقت الحالى فى النسخة التجريبية على أنظمتها الأخيرة؛ iOS 13 وiPadOS 13، وMacOS، ووفقا للاختبار، فعند فتح "آى كلاود" على متصفح سفارى، ستظهر نافذة منبثقة من الموقع تتطلب من المستخدم تسجيل الدخول باستخدام البيانات البيومترية – البصمة أو الوجه.

وستكون هناك أجهزة تحتوى على ميزة بصمة الأصبع مثل "ماك بوك برو"، وهو الأمر الذى سيساعد على تسجيل الدخول باستخدام بصمة الأصبع، كما أن هناك أجهزة من أيفون وآيباد بنسخها الأخيرة ستحتوى ميزة بصمة الوجه وبذلك يمكن الدخول للخدمة عن طريقها.

ورغم أن هذه الميزة لا تزال فى المرحلة التجريبية فى الوقت الحالى، لكنه من المتوقع أن تصل بشكل كامل للمستخدمين فى سبتمبر القادم، ويمكن القول إن هذه الخطوة تعتبر ميزة إضافية لتسجيل الدخول، إلا أنها فى نفس الوقت ستضيف سهولة أكثر بالدخول للخدمة.