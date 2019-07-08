شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. مسبار مارس إكسبريس يلتقط صورا لعواصف المريخ الترابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد هذه الفترة هى موسم العواصف الترابية في المريخ، ويتضح ذلك من سلسلة الصور التي تم إصدارها حديثًا من مسبار "مارس اكسبرس" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والتى تظهر عواصف متعددة تحوم بالقرب من القطب الشمالي للكوكب الأحمر خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووفقا لما ذكره موقع "space" فكتب مسئولو وكالة الفضاء الأوروبية: "إنه حاليًا الربيع في نصف الكرة الشمالي للمريخ، وكثيراً ما تتم ملاحظة السحب المائية الجليدية وأحداث رفع الأتربة الصغيرة بطول حافة الغطاء القطبى المتراجع موسمياً".



صور الأقمار الصناعية

وأضاف المسئولون أن مسبار مارس إكسبريس رصد ما لا يقل عن ثماني عواصف مختلفة على حافة الغطاء الجليدي بين 22 مايو و10 يونيو، والتي تشكلت وتلاشت بسرعة كبيرة ما بين يوم وثلاثة أيام.

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هذه العواصف ليست دائما قصيرة الأجل ومحدودة، ففي الصيف الماضي اندلعت عاصفة ترابية على المريخ بالقرب من خط الاستواء وسرعان ما أصبحت عالمية، حيث غطت الكوكب الأحمر بأكمله لأسابيع.



سلسلة عواصف المريخ

وتُظهر بعض صور Mars Express التي تم إصدارها حديثًا العواصف الإقليمية الأخيرة التي تتجه جنوبًا، من هامش الغطاء القطبى نحو البراكين الضخمة Olympus Mons و Elysium Mons.