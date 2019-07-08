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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غدًا.. كوكب زحل يصل لأعلى نقطة له فى سماء القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "سبيس" الأمريكى أن كوكب زحل سيكون في وضع جيد للمراقبة غدًا، إذ سيصبح مرئيًا لفترة طويلة من الليل، حيث يصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل.
وسيكون بالإمكان رؤية الكوكب فى سماء القاهرة بين الساعة 7 مساءً وحتى 4:13 فجرًا، وسيصل إلى أعلى نقطة له فى تمام الساعة الـ 11:58 مساءً عندما يرتفع 37 درجة من الأفق الجنوبى الشرقى، وسيبدأ فى التلاشى مع بزوغ ضوء الفجر عندما يذهب أقل من 10 درجات فوق الأفق الجنوبى الغربى.
متى يحدث التقابل لزحل؟
يحدث هذا التقابل عندما يكون زحل فى الجهة المقابلة للشمس فى السماء، ونظرًا لأن الشمس تصل لأكبر مسافة فى الأفق فى منتصف الليل، فإن نقطة المقابلة وأفضل وقت لرؤية زحل فى هذا الوقت من الأرض، وهذا لأنه عندما يقع زحل قبالة الشمس في السماء، يصطف النظام الشمسى بحيث يشكل زحل والأرض والشمس خطًا مستقيمًا مع الأرض في الوسط، على نفس جانب الشمس مثل زحل.
وعلى الرغم من ظهور زحل فى أقرب نقطة له من الأرض، فلا يمكن تمييزه على أنه أكثر من نقطة تشبه النجمة دون مساعدة من التلسكوب.
على مدار الأسابيع التالية، سيصل زحل إلى أعلى نقطة في السماء كل ليلة متقدمًا أربع دقائق عن موعده فى الليلة الماضية، ويتلاشى تدريجياً مع بداية الفجر، وسوف يظل مرئيًا فى السماء لبضعة أشهر قادمة.
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