شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 120 ألف شخص يخططون لاقتحام "المنطقة 51" للبحث عن الكائنات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أكثر من 120 ألف شخص اقتحام "المنطقة 51" الموجودة بصحراء نيفادا من أجل البحث عن دلائل بشأن وجود اتصالات من الفضائيين، حيث تم تنظيم هذا الحدث على فيس بوك مع التخطيط لتنفيذه الساعة الثالثة صباحاً فى الـ20 من سبتمبر 2019.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، دشن هذا الحدث مستخدم على موقع فيس بوك يحمل اسم SmyleeKun، وأطلق عليه اسم Storm Area 51، وسجل نحو 120 ألف شخص رغبتهم فى الذهاب لاكتشاف المنطقة 51، التى يدور حولها شائعات بوجود كائنات فضائية وأطباق طائرة، فيما سجل 163,000 اهتمامهم.

وسيجتمع المشاركون بالحملة فى مركز المنطقة الغربى فى وادى أمارجوسا بولاية نيفادا، ومن ثم سيتجهون إلى المنطقة 51 وهى جزء بعيد عن قاعدة إدروردز للقوات الجوية الأمريكية.

جدير بالذكر لقى أحد المواطنين حتفه فى يناير الماضى بعد أن طارده مكتب العريف المحلى وضباط موقع الأمن القومى فى نيفادا الأمريكية لمسافة 8 أميال وهو حامل أسطوانة مجهولة، من أجل اقتحام المنطقة 51