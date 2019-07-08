شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تستعد لإطلاق 3,236 قمر صناعي للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة أمازون بشكل سريع فى خطتها لنشر آلاف أقمار الإنترنت، إذ تقدمت الشركة بطلب للحصول على إذن من لجنة الاتصالات الفيدرالية لإطلاق 3,236 قمر صناعي كجزء من مشروع كويبر.
ووفقًا لموقع Engadget الأمريكى، سيتم جمع هذه الأقمار الصناعية في 98 طائرة مدارية، للتحليق على ارتفاع يتراوح بين 366 و391 ميلاً، لربط "عشرات الملايين" من الأشخاص حول العالم، على الرغم من أن الشركة حذرت من أنها لا تستطيع تغطية كل شيء، إذ طلبت استثناءً لأن أقمارها الصناعية لن تغطى أجزاء من ألاسكا.
لم تذكر أمازون جدولا زمنيا لوضع الأقمار الصناعية في المدار، ومع ذلك يُظهر إيداع لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC أن الشركة تفكر بهذه الخطة لفترة من الوقت.
جدير بالذكر أطلقت SpaceX أول أقمار صناعية لنشر الإنترنت عريض النطاق، وتخطط بإرسال ثلاثة أضعاف هذا الرقم تقريبًا.
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