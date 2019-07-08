شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البرتغال تكشف عن الكمبيوتر العملاق "بوب".. اعرف مزاياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تدشين أول حاسوب عملاق أطلق عليه اسم "بوب" فى البرتغال، ما سيزيد من قدرة نظام الحوسبة على المستوى الوطنى.

وذكرت مؤسسة العلوم والتكنولوجيا فى البرتغال أن "السوبر كمبيوتر" سيزيد من فاعلية أنظمة الكمبيوتر عشرة أضعاف، ويشجع التعاون التجارى والعلمى فى علوم البيانات والذكاء الاصطناعى.

وأوضحت وزارة العلوم أن الحاسوب البرتغالى فائق السرعة، الذى يعد جزءًا من شبكة الحاسبات الأيبيرية المتقدمة، سيستخدم فى الحوسبة الحيوية ودراسات المناخ والسلامة البحرية، فضلا عن صيد الأسماك والتنقل فى المدن وإدارة المخاطر فى حرائق الغابات.

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أن الحاسوب أطلق فى مركز مينو للحوسبة المتقدمة الجديد فى بلدة "ريبا دى آفي" ببلدية فيلا نوفا دى فامالسيو التابع لجامعة مينو بالتعاون مع مؤسسة العلوم والتكنولوجيا.