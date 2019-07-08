شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من التعرف على الصور لرموز QR..كيف تستخدم الصين التكنولوجيا لفرز النفايات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد حرب الصين على القمامة ذكية مثلها مثل البلد نفسه، فهل ركزت مع رموز QR المرفقة بأكياس القمامة التى تسمح لحكومة البلدية بتتبع مصدر القمامة بشكل تام، بل الأكثر ذكاء من ذلك، هو ما قامت به المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان فى العالم شنجهاى فى الأول من يوليو، من خلال برنامج إلزامى لفرز القمامة.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فبموجب اللوائح الجديدة، يتعين على الأسر والشركات تصنيف نفاياتها إلى 4 فئات وإلقاءها فى أماكن محددة فى أوقات معينة، مع مراعاة أن عدم الامتثال يمكن أن يؤدى إلى غرامات، أما الشركات والممتلكات التى لا تمتثل، فهى معرضة لخطر خفض تصنيفها الائتمانى.





وقد أصبح النظام الصارم الحديث مطبق على أكثر من 24 مليون من سكان المدينة، الذين انتقدوا عدم مرونة البرنامج وتصنيف النفايات المربك، لكن فى نفس الوقت برز دور بعض الشركات التكنولوجية للمساعدة فى حل هذه الأزمة ومساعدة المستخدمين.

فعلى سبيل المثال، استجابت أكبر شركات الإنترنت فى الصين بتوفير مزايا بحث جديدة تساعد الأشخاص على تحديد النفايات التى تكون "رطبة" (قابلة للتسميد) أو "جافة" أو "سامة" أو "قابلة لإعادة التدوير"، فيما تدعى Alipay، وهى شركة للدفع الإلكترونى تابعة لـ Alibaba، أن تطبيقها المصغر لفرز القمامة أضاف مليون مستخدم فى ثلاثة أيام فقط.

Advertisements

وقد قام التطبيق البسيط، المتاح دون تنزيل داخل المحفظة الإلكترونية، بفهرسة أكثر من 4000 نوع من القمامة حتى الآن، ولا تزال قاعدة البيانات الخاصة بها تنمو، وستوفر قريباً للناس من الكتابة باستخدام التعرف على الصور لتصنيف سلة المهملات عند التقاط صورة لها، ويمكن لهذا التطبيق أيضا مساعدة المستخدمين على معرفة نوع القمامة وكيفية تصنيفه من خلال الاجابة على السؤال "ما نوع القمامة الذى يمسح؟" وأكثر من ذلك.

وإلى جانب مساعدة الأسر، تقوم الشركات أيضًا بتطوير برامج لجعل حياة مديرى العقارات أكثر سهولة، حيث بدأت بعض المجمعات السكنية فى شنجهاى باستخدام رموز الاستجابة السريعة لتتبع أصل القمامة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء شينخوا، إذ يطلب من كل أسرة إرفاق رمز QR فريد فى أكياس القمامة الخاصة بهم ، والتى سيتم فحصها بحثًا عن المصادر والتصنيف عند وصولها إلى محطة إدارة النفايات.

وبهذه الطريقة، يعرف المنظمون فى المنطقة تمامًا الأسرة التى أنتجت القمامة - على الرغم من أن لوائح القمامة الحالية فى المدينة لا تتطلب تتبع الاسم الحقيقى مع تقديم مكافأة صغيرة تبلغ 0.1 يوان أو 1.45 سنتًا فى اليوم لمن يحصل على تصنيف جيد.