شرح تطبيق Your phone و تثبيته و كيفية استعماله على windows 10

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Your phone. تطبيق من Microsoft تقدمه لكم الشركة لتستطيع التوصيل بين هاتفك المحمول و بين جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بحيث تستطيع نقل الصور و متابعة الرسائل و الإشعارات على Windows 10. التطبيق يساعدك على التوصيل بالهاتف المحمول سواء بنظام Android او نظام IOS. فقط كل ما تحتاجه هو التطبيق على Windows 10. و مثله على الهاتف المحمول. و من ثم تستطيع استعمال التطبيق بين الجهازين بكل سهولة. سواء في نقل صورك. او قراءة رسائلك. او مراقبة اشعاراتك على جهاز الكمبيوتر

لتحميل Your phone

تثبيت Your Phone

1- حمل التطبيق من على متجر Microsoft او من الرابط المذكور بالأعلى

2- افتح التطبيق على Windows 10

3- اختر نظام التشغيل الخاص بهاتفك المحمول

4- اضغط على Get Started

5- ستظهر لك الشاشة الآتية لتخبرك بأنك ستحتاج التطبيق على الهاتف الخاص بك

6- اضغط زر Continue لتظهر لك الشاشة الآتية

7- في هذه الشاشة سيطلب منك رقم الهاتف المحمول لترسل الشركة رابط تحميل التطبيق على هاتفك

8- اختر رمز البلد و اكتب رقم الهاتف ثم اضغط Send لتجصل على رسالة بها رابط التحميل

9- الرابط سيقوم بفتح صفحة Your phone على Google play Store او على App Store بناء على نظامك

10- بعد تحميلك للتطبيق قم بفتحه على هاتفك. الخطوات متشابهة على IOS و Android تقريباً و الشرح الآتي على Android

11- بعد فتح التطبيق ستظهر لك الشاشة الآتية

12- اضغط على زر Sign in with microsoft

13- ستظهر لك شاشة تسجيل الدخول لحساب Microsoft الخاص بك. فقم بتسجيل الدخول

14- بعد ذلك ستظهر الشاشة الآتية. اضغط على زر Continue ليحصل التطبيقات على الصلاحيات التي يحتاجها (هذه الشاشة لن تظهر في IOS)

15- اضغط Continue

16- في الشاشة الآتية اضغط على زر My PC is Ready

17- اختر Allow

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18- اضغط Done

19- من هذه الشاشة تستنتج ان الهاتف و الكمبيوتر متصلان ببعض

عرض الصور من خلال تطبيق Your Phone

1- بعد اتباعك لكل الخطوات السابقة تأكد ان هاتفك و جهاز الكمبيوتر متصلان ببعضهما البعض. ستتأكد من كونهما متصلان اذا كان الإشعار الموضح بالصورة ظاهر على هاتفك اذاً فالهاتفين متصلان

2- من خلال التطبيق على الكمبيوتر اختر Photos من يسار الشاشة

3- اضغط على زر Refresh

4- انتظر قليلاً و ستظهر الصور الخاصة بك امامك

عرض الرسائل

1- بعد اتباعك لكل الخطوات السابقة تأكد ان هاتفك و جهاز الكمبيوتر متصلان ببعضهما البعض. ستتأكد من كونهما متصلان اذا كان الإشعار الموضح بالصورة ظاهر على هاتفك اذاً فالهاتفين متصلان

2- من خلال التطبيق على الكمبيوتر اختر Messages من يسار الشاشة

3- اضغط على زر Refresh و ستظهر لك كل الرسائل الخاصة بك

4- من زر New Message يمكنك ارسال رسائل SMS او MMS بكل سهولة لكن تذكر بأنها ليست رسائل مجانية

عرض الإشعارات

1- بعد اتباعك لكل الخطوات السابقة تأكد ان هاتفك و جهاز الكمبيوتر متصلان ببعضهما البعض. ستتأكد من كونهما متصلان اذا كان الإشعار الموضح بالصورة ظاهر على هاتفك اذاً فالهاتفين متصلان

2- من اليسار في تطبيق الكمبيوتر اختر Notifications

3- اضغط على زر Refresh لعرض اي Notifications جارية على هاتفك

4- بعد ذلك فإن كل الإشعارات المستقبلية ستظهر امامك على الشاشة

عرض شاشة الهاتف (لازالت في مرحلة التجريب)

1- بعد اتباعك لكل الخطوات السابقة تأكد ان هاتفك و جهاز الكمبيوتر متصلان ببعضهما البعض. ستتأكد من كونهما متصلان اذا كان الإشعار الموضح بالصورة ظاهر على هاتفك اذاً فالهاتفين متصلان

2- من يسار الشاشة في تطبيق الكمبيوتر اختر Phone screen

3- اضغط على زر Display phone Screen

4- انتظر انتهاء التحميل و ستظهر شاشة هاتفك على الكمبيوتر