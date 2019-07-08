Sony تعمل على هاتف جديد قابل للطي منافس لـGalaxy Fold

محتوي المقالة

Sony تريد ان تشارك في عالم الهواتف القابلة للطي بطريقتها الخاصة من جديد. حيث ان هناك اشاعات و نماذج مسربة عن الشركة بأنها تعمل على هاتف جديد قابل للطي ايضاً. على غرار شركتي Samsung و Huawei يبدو ان سوني تريد ان تقتحهم هذا السباق بقوة. لأن الهاتف الجديد ليس كالهواتف المعلن عنها. لأن الشاشة لن تكون قابلة للطي حول مفصل كهاتفي Galaxy Fold و Mate X. بل ستكون الشاشة ملفوفة على بكرة و يتم سحبها لتصبح شاشة الهاتف امامك لتستطيع استعمالها.

Advertisements

Sony بهاتف قابل للطي

نشر Max J احد المختصين بأخبار الهواتف الذكية خاصة هواتف Samsung تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي Twitter بها صورة متحركة عن هاتف يتم لف شاشته حول بكرة. و يقول بأن هذا الجهاز هو جهاز Sony القابل للطي. يبدو ان سوني بهذا الوضع تريد ان تسبق باقي الشركات بطريقتها الخاصة. كما ان Max قام بنشر المواصفات المسربة عن هذا الهاتف. و الذي ياتي بمواصفات غريبة او مبهمة بعض الشئ فيما يخص المعالج بالذات.

مواصفات هاتف Sony الجديد

بطارية 3220mah

معالج بإسم SM7250 مجهول النوع و المواصفات

شاشة من LG

كاميرا تدعم التقريب البصري حتى 10X

مع وجود نسخة Retail بمعالج Qualcomm snapdragon 855 و مودم Qualcomm x50

التغريدة

ماذا نتوقع ؟

في الواقع فإن لشركة Sony تاريخ غير عال في مجال الهواتف الذكية. فهي في انحدار تام منذ فترة طويلة للغاية. و لم تعد تقدم الإبداع الذي يبحث عنه المستخدمون. لكن بهاتف مثل هذا يبدو انها ستعود الى المنافسة بشكل ما. لا اتوقع منها عودة قوية للغاية. لكن اتوقع بأن هاتف كهذا سيأخذ مكانة رائعة بين الهواتف. بالطبع بالإضافة الى سعر عال للغاية. كما انه لا ميعاد اطلاق معروف حتى الآن. حيث يزعم Max بأن ميعاد الإطلاق الرسمي يمكن ان يكون في شهر ديسمبر من عام 2020. اي اننا امامنا الكثير من الوقت لنرى المزيد من التسريبات حول هذا الهاتف. هل سيكون الهاتف القادم قطعة ابداع من Sony ؟ ام اننا سنصاب بخيبة الأمل ؟