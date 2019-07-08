Xiaomi تستخدم إعلان لشركة آبل من أجل الترويجي لرموزها التعبيرية الجديدة الثلاثية الأبعاد Mimojis

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بإطلاق الرموز التعبيرية الثلاثية الأبعاد الجديدة Mimojis مع سلسلة هواتف Xiaomi Mi CC9 Series. وكما يوحي إسمها، فهي تشبه كثيرًا الرموز التعبيرية Memoji التي أطلقتها شركة آبل منذ فترة. وكما تلاحظون في الصور، فالرموز التعبيرية Mimojis من شركة Xioami تشبه كثيرًا الرموز التعبيرية Memoji من شركة آبل، والتشابه كان كبيرًا لحد قامت فيه شركة Xiaomi عن طريق الخطأ بنشر الفيديو الترويجي الخاص بالرموز التعبيرية Memoji التابعة لشركة آبل في صفحتها الرسمية على شبكة الإنترنت.

ومع ذلك، فقد تم الآن إزالة مقطع الفيديو التابع لشركة آبل الآن من الصفحة الرئيسية الخاصة بالهاتف Xiaomi Mi CC9 على متجري JD.com و Suning. وقال مدير العلاقات العامة في شركة Xiaomi، السيد Xu Jieyun، على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن ذلك كان مجرد خطأ من أحد موظفي الشركة والذي قام برفع محتوى خاطئ إلى صفحة الشركة.

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ربما شاهد شخص من شركة Xiaomi فيديو الـ Memoji من آبل ولم يلاحظ الفرق. بعد كل شيء، يبدو أننا جميعًا نكافح لإيجاد تباين قوي بين Memojis من آبل و Mimojis من Xiaomi.