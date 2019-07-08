الهاتف Google Pixel 4 سيضم على الأرجح كاميرا مقربة بدقة 16 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة غير مسبوقة، أرادت شركة جوجل في الشهر الماضي أن تظل في مقدمة وابل التسريبات وقررت أن تظهر لنا التصميم النهائي لظهر الهاتف Google Pixel 4، مما أكد لنا قدوم هذا الهاتف مع كاميرتين في الواجهة الخلفية ليكون بذلك Google Pixel 4 هو أول هاتف من شركة جوجل يضم أكثر من كاميرا واحدة في الخلف.

خلال هذا الوقت، أنت على الأرجح كنت تتساءل عما إذا كانت الكاميرا الثانية في الواجهة الخلفية للهاتف Google Pixel 4 تعمل على إستشعار معلومات العمق أو ما إذا كانت عبارة عن كاميرا مقربة أو كاميرا واسعة الزاوية. ولأسباب واضحة، لم تكشف لنا شركة جوجل حتى الآن عن دور الكاميرا الثانية في الواجهة الخلفية للهاتف Google Pixel 4. ومع ذلك، فقد حصلنا اليوم على تقرير جديد يقول بأن الكاميرا الثانية في الهاتف Google Pixel 4 ستكون عبارة عن كاميرا مقربة، وهذا هو الخبر الذي من شأنه أن لا يكون سارًا لعشاق الكاميرا الواسعة الزاوية. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا نفس التقرير أن هذه الكاميرا المقربة ستبلغ دقتها 16 ميغابكسل مع العلم بأنه تم سحب هذه المعلومات من الإصدار الأحدث من تطبيق Google Camera والذي لم يتم إصداره حتى الآن.

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بدأ مطورو تطبيق Google Camera في العمل على دعم Google Pixel 4، وهناك العديد من الأدلة التي تشير إلى أن الهاتف الرائد المقبل لشركة جوجل سيضم كاميرا مقربة بدقة 16 ميغابكسل. سيكون مستشعر الأشعة الحمراء في الواجهة الأمامية جديدًا أيضًا على الجيل المقبل من هواتف Google Pixel، مما سيساعد في تعزيز قوة خاصية التعرف على الوجه الجديدة التي تم إكتشافها مؤخرًا في النسخة التجريبية الأحدث من نظام Android Q.