فاطمة أيت طالب - دبي - عندما وصل الهاتف Nokia 9 PureView مع الكاميرا الخلفية الخماسية الغريبة، إعتقد الناس أنه لا يمكن الحصول على شيء أغرب من ذلك. حسنًا، يبدو أن الشركة الفنلندية لديها مفاجأة أخرى في جعبتها، وهي كاميرا ثلاثية موضوعة في وحدة دائرية كما هو موضح في الصور أدناه.
ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول الإسم الرسمي لهذا الهاتف، ولكن المعلومات التي بحوزتنا حاليًا تقول أنه يحمل الإسم الرمزي Nokia Daredevil. نحن نعلم أيضًا بأن الكاميرا الأساسية في هذا الهاتف ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل.
الصور التي تم تسريبها تكشف لنا كذلك أن هذا الهاتف سيضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وسيعمل بنظام الأندرويد الخام كما هو الحال مع جميع هواتف Nokia التي قامت شركة HMD Global Oy بإصدارها في السوق حتى الآن. وبفضل هذه التسريبات، نرى بأن واجهة الكاميرا ستبقى على حالها من دون تغيير، ولكن مع القدرة على التبديل بين الكاميرا الواسعة الزاوية والكاميرا العادية.
وعندما تنظر إلى الأسفل، سوف تجد منفذ USB Type-C، بينما يمكنك رؤية زر محتمل أن يكون مخصصًا للمساعد الرقمي Google Assistant في الجانب الأيسر. وبغض النظر عن ذلك، يمكننا أيضًا من خلال هذه التسريبات أن نرى بأن الهاتف يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وهذا ما يلمح إلى أن الهاتف سيضم على الأرجح شاشة بتقنية LCD.
نحن نتوقع أن يكون Nokia Daredevil هاتفًا من الفئة المتوسطة، ونتيجة لذلك، فنحن نتوقع أن يضم المعالج Snapdragon 710 أو Snapdragn 730. للآسف، التسريبات التي بحوزتنا اليوم تعرض لنا فقط صور الهاتف، ولا تكشف لنا عن مواصفاته التقنية بإستثناء دقة الكاميرا الأساسية، لذلك نأمل أن تتدفق معلومات أكثر إلى الويب قريبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريبات جديدة تستعرض لنا الهاتف Nokia Daredevil مع ثلاث كاميرات موضوعة في وحدة دائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.