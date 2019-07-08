آبل تعمل ربما على جهاز iPad قابل للطي، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا عن خطط مايكروسوفت لإطلاق جهاز Surface قابل للطي منذ فترة، والآن وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا، فيبدو أن شركة آبل تعتزم بدورها وبجدية كبيرة إنشاء جهاز مماثل.

ووفقا لمحللين مطلعين على خطط شركة آبل، فيبدو أن هذه الأخيرة تعمل على جهاز iPad يضم شاشة مرنة يتراوح حجمها بين 11 و 15 إنش. الجزء الأكثر إثارة للإهتمام في هذا التقرير هو أن شركة آبل تتطلع إلى إطلاق الجهاز في أقرب وقت ممكن، وعلى الأرجح في العام المقبل.

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بالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير أن هذا الجهاز اللوحي القابل للطي سيضم معالج Apple A متطور ومودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، على الرغم من أن شركة آبل لم تقم بإصدار هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G حتى الآن، لذلك فهي بحاجة إلى اللحاق بالركب أولاً.