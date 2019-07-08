Huawei تؤكد أن نظام HongMeng OS سيكون أسرع من الأندرويد و MacOS

فاطمة أيت طالب - دبي - في مقابلة مع مجلة فرنسية، صرح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Huawei، السيد Ren Zhengfei بأن نظام HongMeng OS التابع للشركة سيكون أسرع من الأندرويد وسيكون واسع النطاق أيضًا. سيكون من الممكن إستخدامه ليس فقط في الهواتف الذكية، وإنما في أجهزة التوجيه وأجهزة تحويل الشبكة، والأجهزة اللوحية، والحواسيب، وحتى في مراكز البيانات أيضًا.
وعلاوة على ذلك، أوضح السيد Ren Zhengfei أيضًا بأن نظام HongMeng OS سيكون أسرع من نظام MacOS التابع لشركة آبل بحيث يفتخر بسرعة إستجابة تبلغ أقل من 5 أجزاء من الثانية. ونظرًا إلى أنه يمكن إستخدامه في مجموعة متنوعة من الأجهزة، فهو يذكرنا بنظام Fuchsia OS الذي يجري تطويره حاليًا من قبل شركة جوجل.
كما قال الرئيس التنفيذي أنه على الرغم من تخفيف الحظر الأمريكي المفروض على شركة Huawei، فإنها لن تتخلى عن تطوير نظام HongMeng OS التابع لها.
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