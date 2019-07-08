شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. حسابك على مايكروسوفت معرض للحذف.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت شركة مايكروسوفت مؤخرا صفحة الدعم الخاصة بها، والتى تحدثت فيها الشركة عن القواعد التي تم تقديمها مؤخرًا والتي يجب على جميع المستخدمين الذين لديهم حساب مايكروسوفت اتباعها للتأكد من عدم حذف حساباتهم، وذلك بحسب موقع mspoweruser الأمريكى.

ووفقًا لصفحة الدعم سيتم حذف حسابات مايكروسوفت التي ظلت غير مستخدمة لأكثر من عامين، لذا يجب على المستخدمين تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بهم مرة واحدة كل عامين، وإلا ستقوم مايكروسوفت بحذف حسابك دون إصدار أي تحذير، وستصبح سياسة مايكروسوفت الجديدة سارية اعتبارًا من 30 أغسطس 2019.

لكن رغم ذلك هناك استثناءات قليلة لهذه القاعدة الجديدة، ومنها استخدام حساب مايكروسوفت لشراء أو استرداد قيمة أو الوصول إلى شراء منتج أو خدمة حالية من مايكروسوفت، كما سيظل حساب مايكروسوفت الخاص بك نشطًا طالما كان لديك اشتراك مايكروسوفت نشط مرتبط بحساب مايكروسوفت الخاص بك.