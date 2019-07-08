شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سى إن إن: قمة السوشيال ميديا بالبيت الأبيض تتجاهل فيس بوك وتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر لـCNN أنه لم يتم دعوة كلا من فيس بوك وتويتر لقمة السوشيال ميديا بالبيت الأبيض، والمقرر انعقادها هذا الأسبوع.

وحسب موقع Engadget الأمريكى، قالت العديد من المصادر إن تلك القمة لن تتحدث عن الخصوصية والأمن، بل من المتوقع أن تكون بمثابة "جلسة تظلم يمينية"، ويدعم هذا التأكيد حقيقة أن المعلقين اليمينيين الذين اشتكوا من التحيز والرقابة المناهضة للمحافظين على وسائل التواصل الاجتماعي قد تمت دعوتهم، فيما لم يتم دعوة عملاقى مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، حسب ما ذكرته واشنطون بوست.

وكانت إدارة ترامب قد وقعت فى اشتباكات عديدة مع تويتر وفيس بوك، حيث التقى ترامب مع جاك دورسى المدير التنفيذى لتويتر، بعد إزالة الموقع عدد من المتابعين له، وكان هناك أيضاً بعض المشاحنات بسبب حظر اليمنين ومنظماتهم.

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واستنكر فيس بوك وتويتر، جنبا إلى جنب 50 شركة أخرى فى بداية العام موقف ترامب الخاص بالمتحولين جنسيا، كما أن هناك اعتقاد سائد بين الكثيرين بأن شركات التكنولوجيا لديها تحيز دائم ضد المحافظين، ولكن ما هو مجهول الآن هو كيف ستسير القمة دون وجود عملاقة التكنولوجيا.