شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء يبتكرون طريقة جديدة لتحويل مخلفات الغذاء إلى بلاستيك حيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل خبراء من جامعة كانتربري النيوزلندية (UC) إلى طريقة مبتكرة لتحويل مخلفات الطعام إلى مكونات كيميائية جيدة يمكن استخدامها في صناعة البلاستيك الحيوي.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" فقال الدكتور أليكس ييب قائد الأبحاث فى مجال تحويل النفايات الغذائية: "الهدف النهائي هو إنتاج منتج عالي القيمة من فضلات الطعام".

ويهدف المشروع إلى استخراج ثلاثة مكونات كيميائية رئيسية، بما في ذلك حمض PLA والمركب العضوي 5-HMF من مجرى النفايات الغذائية، ويمكن بعد ذلك استخدامها كعناصر بناء لإنشاء البلاستيك الحيوي المستدام مع خصائص مختلفة لتناسب احتياجات المستهلكين.

وإذا نجح هذا المشروع المبتكر فقد يكون لنفايات الطعام استخدام جديد كمادة خام للبلاستيك الحيوي الجيد من نوعه، وسيكون البلاستيك الحيوي الناتج من نفايات الطعام قابلاً لإعادة التدوير بنسبة 100٪ أو قابل للتحلل بشكل كامل.

وستوفر هذه الطريقة الجديدة فوائد عدة منها خفض انبعاثات غازات الدفيئة مع تقليل كمية المواد البلاستيكية غير القابلة للتحلل الحيوي.