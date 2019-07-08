شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد اختراق موقعها.. الخطوط الجوية البريطانية معرضة لدفع 230 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG)، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، غرامة قيمتها 230 مليون دولار بسبب سرقة البيانات من 500000 عميل من موقعها على الإنترنت العام الماضى، بسبب قواعد صارمة جديدة لحماية البيانات الخاضعة لمكتب مفوض المعلومات فى المملكة المتحدة ICO.

ووفقاً لموقع " gadgets " الهندى، أقترح " ICO" عقوبة قدرها 183.4 مليون جنيه إسترلينى، أو 1.5% من حجم مبيعات الخطوط الجوية البريطانية فى جميع أنحاء العالم لعام 2017، بسبب الاختراق الذى كشف عن نقاط الضعف الأمنية السيئة لشركة الطيران.

وأشارت الخطوط الجوية البريطانية إلى نيتها الطعن على الغرامة، التى تعد بمثابة نتاج قواعد حماية البيانات الأوروبية، والتي تسمى GDPR، والتي دخلت حيزالتنفيذ في عام 2018، إذ تسمح للجهات التنظيمية بتغريم الشركات بنسبة تصل إلى 4٪ من حجم مبيعاتها على المستوى العالمي فى حال الفشل فى حماية البيانات.

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وقال مكتب مفوض المعلومات فى المملكة المتحدة: "شمل الهجوم تحويل "الترافيك" من موقع الخطوط الجوية الذي يتم تحويله إلى أخر احتيالى، حيث تم جمع بيانات العميل، مثل تسجيل الدخول وبطاقة الدفع وتفاصيل حجز السفر والأسماء والعناوين، ولهذا السبب يكون القانون واضح عندما تفشل إحدى المنظمات فى حماية البيانات من السرقة".

وقال أليكس كروز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية: "لقد استجابت الخطوط الجوية البريطانية بسرعة إلى حادث سرقة بيانات العملاء"، مؤكدا فؤجئ بالعقوبة المقترحة.