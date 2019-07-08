شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك منع جوجل من تعقب خطواتك.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع شركة جوجل الكثير من المعلومات عن مستخدميها، من أجل تزويدهم بتجارب جديدة مثل الخرائط والتوصيات ومساعدتهم فى العثور على هواتفهم واستهدافهم بالإعلانات، وهو الأمر الذى يثير ضيق وانزعاج الكثير منهم.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، ففى محاولة لتهدئة مستخدميها طرحت الشركة ميزة جديدة لحذف سجل الموقع تلقائياً بعد فترة محددة بدلاً من الدخول لإعدادات التطبيق وإزالتها يدوياً، وتوفر جوجل حالياً خيارين، وهما إما حذف سجل الموقع بعد 3 أشهر أو بعد 18 شهرا، لذا نستعرض فيما يلى طريقة حذف سجل الموقع تلقائيا على أندرويد وIOS.

- افتح تطبيق خرائط جوجل.

- فى اليسار، اضغط على القائمة وحدد "الجدول الزمنى الخاص بك".

- ومن ثم اضغط على "الإعدادات والخصوصية" فى اليمين.

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- انتقل بعدها إلى "إعدادات الموقع".

- اضغط على "حذف سجل المواقع تلقائيًا".

- اتبع التعليمات التى ستظهر على الشاشة.

- إذا كنت تفضل إغلاق تشغيل سجل المواقع تمامًا، فيمكنك القيام بذلك فى قسم "سجل المواقع" من خلال حسابك على جوجل.

جدير بالذكر يمكن أيضًا تعيين حدود زمنية للوقت الذى تستطيع فيه جوجل الاحتفاظ بنشاطك، والذى يتضمن بيانات المواقع التى زرتها والتطبيقات التى تستخدمها.