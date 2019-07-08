شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تقرر إرسال مهام جديدة لاستكشاف الفضاء.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث وكالة ناسا فى الأفق دائما وتحدد وجهات لها بشكل مستمر، ولعل قمر زحل "تيتان" أحدث وجهة للوكالة لما يوجد عليه من مقومات للحياة، كما أن هناك عدة وجهات أخرى تبحث فى أصل الكون والمواد التى نشأت منها الكواكب الأولى، وبالتالى نقدم رصد للمهمات التى سترسلها الوكالة مؤخرا، وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

مهمة Dragonfly

سترسل ناسا طائرة بدون طيار تحمل اسم Dragonfly لاستكشاف تيتان أكبر قمر في زحل، كجزء من برنامج New Frontiers لاستكشاف العلاقات الكيميائية الحيوية للنظام الشمسى.

كما أنه من المقرر إطلاق Dragonfly في عام 2026 والوصول إليه في عام 2034، وبلغت تكاليف التطوير ذروتها عند 850 مليون دولار.

Advertisements



مهمة Lucy





مهمة Lucy

من المقرر إطلاق المهمة في عام 2021، وستقوم لوسي بتنفيذ أول استكشاف لكويكبات بدائية معروفة باسم أحصنة طروادة، والتي تدور حول الشمس مع كوكب المشتري، وأحصنة طروادة هي بقايا من المادة البدائية التي خلقت الكواكب الخارجية، وهذا يعني أنها تحمل أدلة على تاريخ النظام الشمسى.

كما أنه باستخدام أداة الاستشعار عن بعد، ستكون لوسي قادرة على تقييم الاختلافات الفريدة بين أحصنة طروادة ومقارنة المعلومات حول أصل وتطور النظام الشمسي بأكمله، وستصل لوسي إلى أول كويكبات طروادة في عام 2027.