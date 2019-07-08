شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 مزايا لا تعرفها بتطبيق صور جوجل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تطبيق صور جوجل واحدا من أكثر وأهم التطبيقات استخدامًا على أجهزة أندرويد وأيفون، ولكن لا يستخدم الكثيرون أقصى إمكانيات هذا التطبيق، فهناك العديد من المميزات التى من المفترض أن توفر الوقت والمجهود ولا يعرف عنها أحد، والتى يمكن التعرف عليها فيما يلى، كما عرضها موقع Gadgetsnow الهندى:

- قم بتصنيف الأشخاص الذين ترغب برؤية صورهم أولاً، حيث يمكنك إعطائهم اسما معينا، ومن ثم سيظهر لك جوجل صور الشخص الذى قمت بالبحث عنه فور كتابتك للاسم.

- وبمجرد تسمية الأشخاص ووضعهم فى الألبوم، فسيصبح تحديث الألبوم تلقائيا، بحيث سيتم إضافة الصور تلقائيًا فى الألبوم المخصص.

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- يسمح جوجل للمستخدمين بإنشاء فيلم قصير مكون من الصور الخاصة بهم، عن طريق خيار النقاط الثلاثة الموجودة فى الزاوية العليا من الشاشة.

- يمكن للمستخدمين إيقاف التحميل التلقائى للصور بالتطبيق لحفظ بيانات الهاتف، بحيث تقتصر التحميلات التلقائية على شبكات Wi-Fi فقط، وهذا عن طريق الاتجاه للإعدادات ومن ثم gt؛ وبعدها الانتقال لاختيار "النسخ الاحتياطى والمزامنة".

- من الممكن إجراء مسح ضوئى ونسخة رقمية لصورك القديمة من الألبوم، كل ما عليك فعله هو تنزيل تطبيق Google Photoscan، ودمجه مع تطبيق الصور.

- يمكن إخفاء الصور التى لا تريدها أن تظهر فى مقدمة التطبيق فى مجلد المحفوظات، لذلك قم بتحديد صور متعددة، واضغط فوق الثلاث النقاط الموجودة بالزاوية واختر "أرشفة".