تكنولوجيا: دراسة: الصراصير الألمانية طورت جهازها المناعى لمقاومة المبيدات الحشرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الصراصير الألمانية، أصبحت أكثر مقاومة للمبيدات الحشرية، وذلك من خلال تطوير جهازها المناعى لمقاومة المبيدات التى تتعرض لها.

وبحسب شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية فإن الدراسة التى اجرتها جامعة "بوردو" الأمريكية، ونشرت نتائجها هذا الأسبوع، كشفت عن أن الصراصير الألمانية لم تطور فقد مقاومة للمبيدات الحشرية التى كانت تتعرض لها، لكنها استطاعت أيضا مقاومة غيرها من المبيدات.

وأشارت إلى أن الحشرات الفائقة المناعة يمكنها نقل هذه القدرة على المقاومة إلى الأجيال الأصغر، مما يجعل الأمر مجرد وقت قبل أن تصبح السلالة كلها مقاومة للمبيدات.

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وقال مايكل سكارف، أستاذ علوم الحشرات، إلى أن العلماء لم يتوقعوا قبلا أن يكون الجهاز المناعى المعقد للصراصير قادرا على تطوير نفسه بهذه السرعة.

وأشار إلى أن الصراصير الإناث يمكنها ان تنتج 50 شرنقة تنقل لها المناعة المتطورة كل 3 أو 6 أشهر، ومن ثم تصبح مناعة الأجيال الجديدة متطورة تجاه المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية.