شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دورانه يتباطأ ولم يطلق عليه اسم إله.. 6 حقائق مهمة عن كوكب الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأرض هو الكوكب الثالث فى ترتيب المجموعة الشمسية بعد عطارد والزهرة، وهو الكوكب الوحيد الذى لم يطلق عليه اسم من أسماء الآلهة الرومانية، ويعتقد العلماء أنه تشكل منذ حوالى أكثر من 4 مليارات عام، ليكون الكوكب الوحيد الداعم للحياة، وفيما يلى أبرز حقائق عنه:

سميت جميع الكواكب الأخرى الموجودة بالمجموعة الشمسية على أسماء الآلهة الرومانية مثل عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل، إذ اختار القدماء هذه الأسماء للكواكب بسبب إمكانية مشاهدتهم بالعين المجردة، إلا أن الأرض هو الكوكب الوحيد الذى لم يسم باسم إله.

يحدث هذا التباطؤ بطريقة غير محسوسة للبشر، بمعدل 17 مللى ثانية لكل مائة عام، بالإضافة إلى أن هذا التباطؤ يكون غير منتظم، ولكن له تأثير بسيط على إطالة الأيام وأوقاتها، بحيث يحتاج إلى 140 مليون سنة ليزيد طول اليوم إلى 25 ساعة.

اعتبر العلماء القدامى الأرض مركز الكون، حيث اعتقد القدماء أن الأرض ثابتة فيما تدور باقى الأجرام الفضائية الأخرى، حتى جاء الفيزيائى نيكولاس كوبرنيكوس وافترض أن الشمس هى مركز الكون، لتتغير وجه نظر العلماء على الرغم من أن كلتا النظريتين خاطئة.

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سبب هذه الظاهرة هو قلب حديد النيكل الموجود على الكوكب البشرى، الذى يحمى الأرض من آثار الرياح الشمسية، ولهذا يكون هناك مجال مغناطيسى قوى.

لا يوجد للأرض سوى قمر واحد فقط، يسبب لها العديد من الظواهر، وهذا عكس الكواكب الأخرى التى من الممكن أن يكون لها أكثر من قمر فى حين أن بعض الكواكب الأخرى لا يكون لديها أى أقمار، ويعتبر القمر هو خامس أكبر قمر صناعى طبيعى من بين الأقمار الأخرى.

الأرض هو الكوكب الأكثر كثافة فى النظام الشمسى

هذا وفقا لجزء من الكوكب، فعلى سبيل المثال يكون القلب المعدنى أكثر كثافة من القشرة الخارجية، بحيث تصل متوسط كثافة الأرض إلى حوالى 5.52 جرام لكل سنتيمتر مكعب.