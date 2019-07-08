شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرصة لسكان موسكو لرؤية مركبة الفضاء الدولية بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف متحف الفضاء الروسي في موسكو، اليوم الاثنين، بأنه سيكون بإمكان سكان موسكو وضواحيها، ابتداء من يوم 10 يوليو وحتى يوم 29 منه، مراقبة تحليق مركبة الفضاء الدولية في السماء، بالعين المجردة ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء .

وجاء في بيان للمتحف حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بأنه اعتبارا من 10يوليو، سيكون بالإمكان رؤية "محطة الفضاء الدولية" فوق موسكو مرة أخرى، في وقت مناسب للمراقبة.

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وأضاف البيان: "ستبدأ مواعيد التحليق فوق موسكو للمشاهدة في الوقت المناسب اعتبارا من 15 يوليو".

كما جاء في البيان: "لرؤية المحطة الفضائية الدولية، يحتاج المراقب من موسكو إلى النظر باتجاه القسم الجنوبي من الفضاء، حيث ستظهر المحطة كنجمة ساطعة في الجنوب الغربي وتحلق من اليمين إلى اليسار، إلى الشرق، في غضون بضع دقائق للمراقبة ومن الأفضل اختيار منطقة مفتوحة وانتظار ظهور المحطة في السماء مسبقا".

وفي الوقت الحالي، يوجد على متن المحطة طاقم يتكون من رواد الفضاء، الروسي أليكسي أوفشينين، والأمريكيين، نيك هايج وكريستينا كوك.