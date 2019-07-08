تكنولوجيا: كيف تتحقق من كفاءة بطارية هاتفك الأيفون × 7 خطوات؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتأثر بطارية جهاز أيفون وتتعرض للتلف سريعاً، مما يتسبب فى ازعاج المستخدمين، حيث تسبب لهم المتاعب والمشكلات، لكن يمكن تجنب المشكلة من بدايتها من خلال التحقق من كفاءة بطارية الأيفون والتأكد من سلامتها، من خلال اتباع الخطوات التالية، كما عرضها موقع Gadgetsnow الهندى -اذهب للإعدادات -أضغط على أيقونة البطارية التى ستظهر لك. - اضغط على خيار صحة البطارية Advertisements -ابحث عن خيار "السعة القصوى للبطارية" والتى سيظهر لك على هيئة نسبة مئوية. -أسفل السعة القصوى مباشرة، سترى خيار Peak Performance Capability. -إذا ظهرت لك رسالة تقول "البطارية تدعم حاليًا أداء عادي" ، فإن البطارية فى صحة جيدة. - إذا ظهرت لك رسالة معاكسة "تدهورت صحة بطاريتك بشكل كبير، ويمكن لمزود الخدمة المعتمد من أبل استبدال البطارية لاستعادة الأداء الكامل والسعة "هذا يعنى أن بطارية الأيفون ليست بحالة جيدة. -أما إذا ظهرت لك رسالة تقول" رسالة بطارية مهمة: غير قادر على التحقق من أن أيفون لديه بطارية أبل الأصلية، المعلومات الصحية غير متوفرة لهذه البطارية" فهذا يعنى أن بطاريتك إما أنها ليست أصلية أو أنه لا يمكن التحقق منها، مع العلم أن هذه الرسالة لن تظهر سوى على أجهزة iPhone XS و XS Max و XR.

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