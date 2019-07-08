شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تخطط لدعم جنودها بطائرات بدون طيار محملة بالقنابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الدفاع الروسية مؤخرًا عن خططها لتزويد جنودها بطائرات بدون طيار صغيرة، مدعومة بالأسلحة والقنابل الصغيرة.

ووفقا لموقع Izvestia الإخبارى الروسى، من المخطط ألا تقوم الطائرات الجديدة فقط بأداء مهام الاستطلاع، بل ستضرب أهدافًا بقنابل مصغرة، لكن لم يتم الكشف عن حجم الطائرات بدون طيار، إلا أنها ستستخدم من قبل الفرق والقوات البرية والجوية، وكذلك قوات العمليات الخاصة ومشاة البحرية.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، لم تكشف وزارة الدفاع عن جدول زمني أو التفاصيل التقنية لهذه الطائرات بدون طيار، إلا أن فعالية مثل هذه الطائرات قد تكون مصدر قلق أكبر، فرغم أن الطائرات بدون طيار تتمتع بالقدرة على التحرك بسرعة، لكنها لا يمكنها الصمود أمام الرماة المحترفين أو تكنولوجيا مكافحة الطائرات بدون طيار.

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ورغم ذلك يمكن للطائرات بدون طيار أن تكون مفيدة للغاية في بعض المناطق مثل شوارع المدن الضيقة، وضد المقاتلين الذين لا يمتلكون الأدوات للتعامل والقتال ضد هذا النوع من الطائرات .