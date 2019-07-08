شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب تفاصيل جديدة عن الجيل المقبل من ساعة أبل الذكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت بعض التسريبات حول مزايا وتصميم الجيل المقبل من ساعة شركة أبل Apple Watch، والتى تزعم دعمها بنفس تصميم الجيل السابق، مع إضافة ميزة جديدة وهى تتبع النوم.
ووفقاً الموقع Gadgetsnow الهندى ستشمل الساعة الجديدة بعد المزايا مثل إطالة عمر البطارية، وستتوفر بخيارين وهما GPS و GPS + Cellular فى الوقت نفسه، وستشمل تطبيقات أبل الأصلية مثل Calculator و Voice Memos، ومن المتوقع أن يصل سعرها داخل الولايات المتحدة إلى 400 دولار.
جدير بالذكر أن أبل أضافت ميزة مراقبة نبضات القلب بالجيل الحالى من ساعتها الذكية، لكن تم تقييد كل هذه الميزات على الولايات المتحدة فقط، لكن مع الجيل الجديد Watch Series 5 من المتوقع أن تطرح أبل هذه المزايا إلى المزيد من البلدان.
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