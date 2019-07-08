شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس هواوى: أفضل الموت عن التفريط فى بيانات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤسس شركة هواوى رين تشينج أن بيانات عملائه مملوكة لهم وليس لشركته، موضحا أن شركات الاتصالات هى من تتبع بيانات المستخدم، للمساعدة على إجراء المكالمات الهاتفية، أما بالنسبة لشركته فهى مجرد مزود للمعدات، ولا تتبع أى بيانات.

وحسب موقع Gadgets الهندى، قال شينج فى مقابلة مع فاينانشال تايمز أنه يعتبر أبل قدوة ومصدر إلهام له فى الأمور المتعلقة بخصوصية المستخدمين، حيث نفى تماماً إمكانية مشاركة بيانات العملاء مع الحكومة الصينية أوالتفريط فيها.

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وأضاف شينج: " لن نفعل شيئًا كهذا، وإن فعلنا ذلك ولو لمرة واحدة، فبإمكان الولايات المتحدة أن تنشر الخير وتوقف 170 دولة عن شراء منتجاتنا، مما سيؤدى لانهيارشركاتنا، بعد ذلك من سيدفع ديوننا؟، موظفونا جميعاً مؤهلون، لذلك سيستقيلون ويبدأون شركاتهم الخاصة، مما يتركنى وحيدا لسداد ديوننا، لذا أفضل الموت عن فعل هذا".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد سمحت لهواوى بشراء المنتجات التكنولوجية من الشركات الأمريكية بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين فى أوساكا، وهذا بعد الحظر الذى فرضته عليها فى وقت سابق من شهر مايو، ولكن مازال هناك غموض بشأن مستقبل تكنولوجيا الـ5G للشركة الصينية.