شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بمناسبة 25 عام على إطلاقها..10 معلومات لا تعرفها عن شركة أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ جيف بيزوس شركته أمازون قبل حوالى 25 عام، إذ سجلها فى الخامس من يوليو من عام 1995، لتغير من أنماط الاستهلاك، وتنجح فى جذب المستهلكين، ويصبح بيزوس مع مرور الوقت أغنى رجل فى العالم، وفيما يلى نتحدث عن 10 معلومات عن الشركة.

-لم يكن اسم أمازون هو الاختيار الأول لجيف بيزوس، حيث أراد فى البداية أن يطلق عليها اسم "كادابرا" والتى هى من أصل الكلمة السحرية الشهيرة "أبراكادابرا"، ومن ثم وقع اختياره على اسم Relentless ولكن فى النهاية تم اختيار اسم أمازون.

-يظهر شعار أمازون كأنه ابتسامة عبارة عن سهم يربط بين حرفى الـA والـZ ، مما كان يعنى فى البداية " نحن سعداء لتقديم أى شيء، فى أى مكان"، ولكن الشركة أوضحت بعد ذلك أنهم يقصدون أنهم بإمكانهم تلبية احتياجات العملاء من الألف إلى الياء.

-استخدمت أمازون تطبيق تيندر عام 2007 من أجل توظيف المهندسين التى كانت تحتاجهم.

- تستخدم أبل الخدمات السحابية الخاصة بأمازون مقابل 30 مليون دولار، بسبب عدد مستخدميها الكبير مما يضطرها لاستخدام خدمات أمازون.

-تشير المصادر إلى أن أمازون لديها حوالى 45 الف روبوت بمستودعاتها.

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- بدأت أمازون كمحل لبيع الكتب، ولكن فى العامين التاليين بعد إنشائها أضافت فئات مثل الألعاب.





-باعت أمازون أول كتاب لها فى 3 أبريل من عام 1995، والذى كان يحمل اسم Fluid Concepts and Creative Contances.

-أعلنت الشركة عن أرباحها لأول مرة فى الربع الرابع من عام 2001.

- عدد مشتركى خدمة Amazon Prime المدفوعة فى الولايات المتحدة وحدها هو 100 مليون شخص.

- شحنت أمازون فى عام 2017 أكثر من 5 مليارات حزمة برايم فى جميع أنحاء العالم.

- بسبب عطل فى الموقع لمدة 40 دقيقة بعام 2013، انخفضت أسهم الشركة وخسرت 4.8 مليون دولار