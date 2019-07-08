شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعطل مركبة ناسا المصممة لمراقبة الطقس.. اعرف خطورة المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانت مركبة ناسا الفضائية لمراقبة الطقس، والتى توفر صورًا للأرض من مشكلة فى نظام تحديد المواقع، وبالتالى تم وضعها على الوضع الآمن، حيث توقفت عن الاتصال منذ أكثر من أسبوع.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، دخلت مركبة مرصد المناخ في الفضاء السحيق "DSCOVR" الوضع الآمن في 27 يونيو، حيث قطعت ملاحظاتها العلمية عند نقطة لاغرانج L-1 للأرض، على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض في اتجاه الشمس.

وقال جون ليزلي المتحدث باسم مؤسسة NOAA للبيئة، والتى تشارك فى الاشراف على المركبة، إن المهندسين وضعوا المركبة الفضائية في مكان آمن بفحصها أولا، ثم العمل على حل مشكلة فنية في النظام الذي يحافظ على موقع القمر الصناعى، وبينما يجري هذا العمل، فإن المركبة الفضائية لا تُرجع البيانات.

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وتتمثل المهمة الرئيسية لـ DSCOVR، التي تم إطلاقها في فبراير 2015، مراقبة ظروف الرياح الشمسية، وتقديم إشعار مسبق بظواهر الطقس الفضائي، وكذلك صور من كاميرا التصوير المتعدد للأقراص الكاملة للأرض، والتى يمكن استخدامها في المراقبة العالمية للأوزون والغلاف الجوي، وكذلك السحب والغطاء النباتي.