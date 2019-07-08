شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمكافحة تغير المناخ.. شركة نفط تعلن عن وحدة جديدة للاستثمار فى الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال" أن الشركة ستستثمر مائة مليون دولار سنويًا في مشروع جديد للحفاظ على الغابات وإعادة تشجيرها، وذلك لمصلحة مكافحة تغير المناخ والتعويض عن أى ضرر للبيئة.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى فقال الرئيس التنفيذي باتريك بويان في اجتماع لمناقشة القضايا الاقتصادية فى إيكس: "نريد إنشاء وحدة أعمال للاستثمار فى المشاريع التي ستحفظ الغابات"، مضيفا أن الشركة ستنفق 100 مليون دولار سنويا على المشروع.

وأوضح: "أكثر الطرق فاعلية اليوم للقضاء على الكربون هي التشجير، وإن المشروع يتعلق بالاستثمار على المدى المتوسط والطويل، فإنه مشروع للغابات، ويجب أن يستمر لفترة طويلة ليكون إيجابيا لكوكبنا".

ومن جانب آخر، كانت شركة النفط قد بدأت في إنتاج الوقود الحيوي في جنوب فرنسا، وهو المشروع الذي أثار غضبًا من علماء البيئة والمزارعين بشأن خططها لاستيراد زيت النخيل، لذلك جاءت حملة إعادة التشجير الضخمة كتعويض، حيث إنها قد تساعد في مكافحة تغير المناخ.