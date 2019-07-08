تكنولوجيا: سامسونج تستعد لدعم Note 10 بتقنية شحن لاسلكي بقدرة 20W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط سامسونج لدعم الإصدارات الجديدة من سلسلة Note 10 بتقنية شحن لاسلكي تصل إلى قدرة 20W.

قامت العملاق الكوري مؤخراً بإعتماد إصدار جديد من وحدات الشحن اللاسلكي في وكالة FCC، حيث يأتي الشاحن برمز EP-N5200 كما يتميز الشاحن بقدرة 15W، وفي تسريبات لملفات عرض تسويقي خاص بشركة سامسونج من مؤتمر MWC في شنغهاي، رصد شاحن لاسلكي بقدرة 20W.

ومن المقرر وفقاً لهذه التسريبات أن تقدم سامسونج ترقية جديدة في وحدات الشحن اللاسلكي، التي تميزت غالباً بقدرة شحن 5W، لتنتقل إلى مستوى أعلى يوازي قدرة الشحن في الشاحن السلكي الذي يأتي في محتوى الصندوق، ليدعم شحن الهاتف لاسلكياً بآداء سريع، على أن نشهد هذا التغيير في هاتف Note 10 بلس.

Advertisements

وتشير التسريبات إلى أن تقنية الشحن اللاسلكي القادمة ستدعم أيضاً ميزة الشحن المعاكس بقدرة 20W، لدعن شحن الساعات الذكية أيضاً من الهاتف، أي تتخطى تقنية الشحن اللاسلكي المعاكس المميزة لهاتف S10 بلس والتي قدمت من سامسونج بقدرة 9W، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن تقنية العملاق الكوري القادمة في مؤتمر Note 10 المقرر عقده في 7 من أغسطس.

المصدر

اعلان

