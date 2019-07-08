كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق البحث في إختبار ميزة جديدة في متصفح Chrome عالمياً، حيث تضيف زر يدعم إيقاف وتشغيل محتوى الفيديو في المتصفح.
قد تختبر مشكلة التشغيل التلقائي لمحتوى الفيديو في متصفح Chrome، إلا أن جوجل تستعد لإضافة زر جديد لدعم التحكم بشكل أفضل في إختيار تشغيل أو توقيف محتوى الفيديو في علامات التبويب المختلفة في المتصفح.
وتأتي الميزة الجديدة بعنوان”Global Media Controls” التي رصدت عبر Techdows وZDNet، حيث من المقرر أن تظهر الأيقونة الجديدة إلى جانب رابط الفيديو في أي تبويب، حيث تظهر نافذة منبثقة أكبر عند النقر على الأيقونة لتتيح للمستخدم التحكم في إيقاف وتشغيل المحتوى.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تبدأ في إختبار ميزة جديدة للتحكم في محتوى الفيديو في متصفح Chrome لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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