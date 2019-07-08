إليكم 'الحلّ الذكي' من غوغل!

طرحت شركة "غوغل" الأميركية حلا وصفته تقارير صحفية بـ"الذكي"، لمشكلة تؤرق الكثير من متصفحي الإنترنت في العالم.
وأضافت "غوغل" لمتصفحها "غوغل كروم"، زرا جديدا على شريط الأدوات، والذي سيسمح لأول مرة بإيقاف أو تشغيل الفيديوهات أو الموسيقى التي تظهر بصورة مفاجئة في بعض المواقع.
كما ستسمح تلك التقنية بتشغيل مختلف أنواع الفيديوهات والموسيقى، خلال تصفحك للإنترنت، أي أنها ستوفر عليك عبء فتح علامة تبويب جديدة لفتح "يوتيوب" مثلا أو تشغيل أي من مواقع الموسيقى الشهيرة.
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