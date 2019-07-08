علوم وتكنولوجيا

إليكم 'الحلّ الذكي' من غوغل!

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طرحت شركة "غوغل" الأميركية حلا وصفته تقارير صحفية بـ"الذكي"، لمشكلة تؤرق الكثير من متصفحي الإنترنت في العالم.
ويتمثل هذا الحل، وفقا لما نقله موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، في إمكانية إيقاف أصوات الموسيقى أو الفيديوهات، التي تظهر فجأة عند تصفحك أي موقع عبر متصفح "غوغل كروم".

وأضافت "غوغل" لمتصفحها "غوغل كروم"، زرا جديدا على شريط الأدوات، والذي سيسمح لأول مرة بإيقاف أو تشغيل الفيديوهات أو الموسيقى التي تظهر بصورة مفاجئة في بعض المواقع.

 

ورغم أن ذلك الزر وتلك التقنية الذكية لا تزال متاحة فقط على نسخ "البيتا" عبر متصفح "غوغل كروم" ومتصفح "كناري"، إلا أنها وعدت بطرحها قريبا لجميع مستخدمي الإنترنت في العالم.

كما ستسمح تلك التقنية بتشغيل مختلف أنواع الفيديوهات والموسيقى، خلال تصفحك للإنترنت، أي أنها ستوفر عليك عبء فتح علامة تبويب جديدة لفتح "يوتيوب" مثلا أو تشغيل أي من مواقع الموسيقى الشهيرة.

 

ويتوافق الزر الجديد مع مختلف أنواع الفيديوهات ومقاطع الموسيقى من مختلف المصادر مثل "يوتيوب" و"فيمو" و"سبوتيفاي".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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