إليكم 'الحلّ الذكي' من غوغل!

ويتمثل هذا الحل، وفقا لما نقله موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، في إمكانية إيقاف أصوات الموسيقى أو الفيديوهات، التي تظهر فجأة عند تصفحك أي موقع عبر متصفح "غوغل كروم".

وأضافت "غوغل" لمتصفحها "غوغل كروم"، زرا جديدا على شريط الأدوات، والذي سيسمح لأول مرة بإيقاف أو تشغيل الفيديوهات أو الموسيقى التي تظهر بصورة مفاجئة في بعض المواقع.