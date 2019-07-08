الإنفاق على تطبيقات الهواتف الذكية في النصف الأول من هذا العام بلغ 39.7 مليار دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إنفاق ما يقرب من 40 مليار دولار أمريكي على تطبيقات الهواتف الذكية في النصف الأول من هذا العام. ويأتي هذا الرقم من من مؤسسة Sensor Tower المتخصصة في بحوث السوق، والذي يأخذ في الاعتبار عدد التحميلات على كل من Apple App Store و Google Play Store. كان الرقم أعلى بنسبة 15٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما يعني أننا في طريقنا إلى رقم قياسي جديد في النصف الثاني من هذا العام وفي العام 2019 ككل.

أنفق مستخدمو iOS وحدهم 25.5 مليار دولار في متجر iTunes App Store خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13 ٪ مقارنة مع النصف الأول من العام 2018. وعلى الجانب الآخر، قام نظرائهم في Android بإنفاق 14.2 مليار دولار أمريكي في متجر Google Play Store، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 ٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كانت التطبيقات الأكثر ربحًا وفقا للتقرير من فئة الألعاب والتي حصدت عائدات بقيمة 29.6 مليار دولار أمريكي. نجحت لعبة Arena of Valor المعروفة أيضًا بإسم Honor of Kings في حصد 728 مليون دولار أمريكي على منصتي الأندرويد و iOS. وإحتلت Fate/Grand Order المرتبة الثانية بعدما نجحت في حصد عائدات بقيمة 628 مليون دولار أمريكي، وتلتها Monster Strike في المرتبة الثالثة بفضل عائداتها التي بلغت 566 مليون دولار أمريكي.

وفي الفئات الأخرى غير فئة الألعاب، نجح تطبيق Tinder في حصد المقدار الأكبر من العائدات والتي بلغت 497 مليون دولار أمريكي، وتلاه تطبيق Netflix الذي حصد 399 مليون دولار أمريكي، وتطبيق Tencent Video الذي حصد 278 مليون دولار أمريكي.

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من حيث إجمالي عدد التحميلات التي حصدتها التطبيقات، فقد شهد النصف الأول من العام 2019 زيادة بنسبة 11 ٪ على الرغم من التباطؤ في عمليات تثبيت تطبيقات iOS. تم تحميل 56.7 مليار تطبيق خلال هذه الفترة وكان الأندرويد مسؤولاً عن 42 مليار من تلك التحميلات، بينما بلغ عدد التحميلات على نظام iOS نحو 14.2 مليار فقط.

ككل، لا تزال منصة التشغيل التابعة لشركة آبل تحقق إيرادات أكبر بنحو مرتين تقريبًا على الرغم من حصدها لثلث عمليات التحميل فقط.

استمرت تطبيقات WhatsApp و Facebook Messenger و Facebook في تصدر قائمة أكثر التطبيقات التي تم تحميلها على كلا النظامين. تكمل التطبيقات TikTok و Instagram المراكز الخمسة الأولى.