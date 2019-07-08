تكسي ريم تدعو صناديق رأس المال المجازف لدخول السوق العراقي

دعت إدارة مشروع “تكسي ريم“، وهو تطبيق رائد في حجز مركبات الأجرة عبر التطبيقات الذكية بأسلوب النقل التشاركي، كافة صناديق رأس المال المجازف التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ضرورة كسر حاجز التردد والتركيز على أهمية الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها السوق العراقي في هذا المجال.

وقال عبد العليم حميد، المدير التنفيذي لمشروع تكسي ريم: “إن تطبيق تكسي ريم هو أول مشروع عراقي متكامل من جميع النواحي التقنية والتجارية والإدارية والتسويقية، أسس وفق قواعد ريادة الأعمال المتعارف عليها عالميًا”. وأكد حميد أن حصيلة تجربة العام الأول للمشروع تشير إلى أن بناء تجربة محلية تحاكي ظروف المجتمع العراقي وطبيعته جديرة بالاهتمام، خصوصًا وأن السوق العراقي يصنف على أنه من الاسواق الواعدة في مجال خدمات النقل التشاركي.

وأكد حميد على أن الإدارة ماضية في تثبيت دعائم المشروع وفقًا لأفضل معايير الجودة في مجال النقل التشاركي التي شهدها العالم في السنوات الماضية. ودعا أيضًا إلى تخطي المخاوف – المفترضة مسبقًا – والمتعلقة بالظروف الأمنية وعدم الاستقرار المزعومين، والبحث عن فرص حقيقية مثل مشروع تكسي ريم للدخول للسوق العراقي.

وأضاف: “نحن ندرك أهمية توفير ظروف مناسبة لإنجاح هذه التجربة الواعدة، وما سيكون لذلك من انعكاسات إيجابية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، إذ سيؤدي ذلك إلى خلق مجالات عمل محلية تسعى لتنمية الاقتصاد، لاسيما وأن خدمة النقل تعتبر من أهم المجالات كونها الشريان الأساس الذي يحتاجه أفراد الشعب جميعا حاضرًا ومستقبلًا، ما يجعل مشروع تكسي ريم يسير في الاتجاه الصحيح من أجل توفير وسائل نقل آمنة ومريحة.

وعبّر حميد عن تطلعاته بأن يشكل تطبيق “تكسي ريم” أول تجربة جديرة باهتمام ودعم صناديق رأس المال المجازف، والذي من خلاله يمكن البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية في العراق. Advertisements

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وتجدر الإشارة إلى أن الاحصاءات التي قامت بها منظمة ابيسكو للأبحاث تشير إلى أن حجم سوق النقل في العراق يقدر بأكثر من 33 مليون دولار في اليوم، بمعدل 6 مليون أجرة يوميًا ، وأن عدد سيارة الاجرة بنوعيها التكسي والخصوصي التي تعمل في هذا المجال تقدر بأكثر من مليون ومائة ألف مركبة.

وكان تطبيق “تكسي ريم” قد أطلق بنسخته التجريبة ربيع 2018، وفي نسخته التشغيلية المستقرة في 15 تشرين الثاني 2018.