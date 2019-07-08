كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Google تختبر زر تشغيل / إيقاف مؤقت لشريط أدوات Chrome

متابعة-سنيار: يبدو أن مستخدمي Chrome سيحصلون على قدر آخر من التحكم في تجربة المستعرضات السمعية والبصرية الخاصة بهم، حيث ستضيف قريبا زر تشغيل إلى متصفحها، وسوف يظهر الزر على شريط أدوات Chrome، وسيسمح للمستخدمين بتشغيل أو إيقاف الفيديو أو الموسيقى التي يتم تشغيلها في علامة تبويب مؤقتة.

تسمى هذه الميزة “GMC”، وهي في الأساس مجرد اسم رائع لعناصر التحكم في التشغيل / التوقف عند الطلب، ويتم اختبارها حاليا على متصفح تطوير Chrome ،Canary، وبمجرد تمكينها سوف تظهر الميزة بجوار حقل URL، وستسلط الضوء على ما يتم تشغيله، حتى لو كانت موجودة في علامة تبويب مختلفة.

يؤدي تحديد الرمز إلى ظهور نافذة منبثقة، تعرض كل ما يتم تشغيله حاليا إلى جانب مجموعة بسيطة من عناصر التحكم القياسية في الوسائط، وتعمل الميزة (حتى الآن) مع الصوت والفيديو كليهما، وتدرج كل شيء – حتى لو تم تشغيلها في علامة تبويب أو نافذة أخرى.

وليس من الواضح متى سيصبح الزر متاحا لمتصفح كروم الرئيسي، ولكن يبدو أنه ميزة مفيدة وجيدة.