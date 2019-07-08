مؤسس Huawei: نظام التشغيل HongMeng غالباً سيكون أسرع من أنظمة التشغيل الأخرى!

فاطمة أيت طالب - دبي - في لقاء جديد أجرته المجلة الفرنسية Le Point مع Ren Zhengfei مؤسس شركة Huawei الصينية، تحدث رين عن نظام التشغيل الجديد من الشركة HongMeng و الذي سيعمل على استبدال نظام التشغيل Android لأجهزة الشركة الذكية.

و قد أكّد رين أن نظام التشغيل قد يكون على الأرجح أسرع من الأندرويد أو حتى iOS، حيث أن التأخير في المعالجة لا يتجاوز 5 ملي-ثانية، إلا أنه يعلم أن هناك معركة شرسة تنتظر هذا النظام فيما يتعلق بمكتبة التطبيقات ، حيث أن النظامين المذكورين لا يتمتعان فقط بمكتبة تطبيقات ضخمة، و إنما بمطورين مخلصين لهذه المنصات.

و من المتوقع أن يبدأ هذا النظام بالوصول إلى أجهزة المُستخدمين في الصين هذا العام، و إلى دول أخرى حول العالم في 2020.