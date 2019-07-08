الإنفاق على ألعاب الموبايل يكسر حاجز 30 مليار دولار في النصف الأول من 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - بحسب تقير جديد من Sensor Tower المتخصصة في الإحصائيات، فقد أنفق مستخدمو الهواتف الذكية أكثر من 29.6 مليار دولار على ألعاب الفيديو خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، و هذا أعلى بنسبة 11.3% مما تم تحقيقه في نفس الفترة الزمنية من العام الماضي 2018.
لعبة Honor of Kings من Tencent ما زالت الأكثر جنياً للمال على مستوى العالم، و قد حققت عائدات وصلت إلى 728 مليون دولار خلال الستة شهور الأولى من العام، هذا دون احتساب العائدات التي تم تحقيقها من متاجر الطرف الثالث للأندرويد في الصين أيضاً. أما في المركز الثاني فقد أتت لعبة Fate/Grand Order من سوني و Aniplex و بواقع 628 مليون دولار، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب لعبة Monster Strike التي حققت 566 مليون دولار.
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