نظام تشغيل هواوي HongMengOS أسرع من الأندرويد والماك وله تطبيقات أكثر

نظام تشغيل هواوي HongMengOS الجديد الذي ظهر للأضواء واصبح السلاح السري الذي ستواجه به هواوي أمريكا وشركاتها والحظر الذي كانت تهددها به ويبدو أن النظام جيد بشكل حقيقي وعملي في الإستخدام أكثر من الأندرويد والماك .

في مقابلة مع مجلة فرنسية قال المدير التنفيذي ومؤسس شركة هواوي Ren Zhengfei قال بأن النظام سيكون أسرع من الأندرويد وله إستخدامات أكثر أيضاً، وأنه من الممكن إستخدامه مع جميع الأجهزة الإلكترونية وليس الهواتف المتحركة فقط، فيمكن تنصيبه على الـ Routers و وجهات الشبكات والتابلتس وأجهزة الكومبيوتر وحتى مراكز البيانات العملاقة .

بل والأكثر من هذا فقد قال المدير التنفيذي بأن النظام أسرع أيضاً من نظام تشغيل آبل لأجهزة الكومبيوتر ماك ويمتلك زمن إستجابة للأوامر أقل من 5 ملي ثانية ويمكن إستخدامه كما قلنا على مجموعة متنوعة من الأجهزة المختلفة.

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أكد أيضاً المدير التنفيذي ومؤسس الشركة بأنه بالرغم من كون أمريكا قد قررت أن ترخي قبضتها قليلاً عن هواوي وتبدأ في رفع الحظر شيئاً فشيئاً فإن هذا لا يعني أن الشركة تخلت عن تطوير نظامها الخاص وأنها يجب أن تستعد لأي تغيير قد يطرأ على سياسات التعامل بين البلدين في الفترة القادمة .

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