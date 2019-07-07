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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي ميزة Mimojis مع هاتف Mi CC9 والتي تتشابه مع ميزة Memoji من أبل بشكل واضح جدًا. ومع هذا التشابه الكبير، أخطأت الشركة الصينية وقامت برفع مقطع ترويجي لميزة Memojis بدلًا من Mimojis عن طريق الخطأ على موقعها الرسمي.
قامت شاومي بإزالة المقطع الترويجي الخاص بشركة ابل والذي نشر عن طريق الخطأ على موقعها من جميع الصفحات التي تم رفعه عليها بما في ذلك صفحة هاتف Mi CC9 و JD.com و Suning.
وقد قدم شو جي يون مدير العلاقات العامة بالشركة تصريحات على حساب الشركة في موقع Weibo، تؤكد على أن نشر مقطع الفيديو الترويجي كان مجرد خطأ غير مقصود صدر عن أحد موظفي شاومي، إذ قام المسئول عن هذا الخطأ بتحميل محتوى خاطئ بديل للمحتوى الأصلي لشركة شاومي.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: شاومي تستخدم إعلان من ابل للترويج لميزة Mimojis الخاصة بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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