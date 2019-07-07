تكنولوجيا: AMD تعلن عن إطلاق Radeon RX 5700 وسلسلة Ryzen 3000 مع الجيل الثالث من معالجات Ryzen عالمياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD رسمياً عن دفع منصة الألعاب المميزة التي ترتكز على سلسلة كرت الشاشة Radeon RX 5700 وأيضاً سلسلة معالجات Ryzen 3000 مع الجيل الثالث من معالجات الحاسب المكتبي Ryzen التي تتوفر عالمياً الآن.

تطلق شركة AMD منصة ألعابها المميزة التي ترتكز على كرت الشاشة Radeon RX 5700 وأيضاً سلسلة معالجات Ryzen 3000 مع الجيل الثالث من معالجات الحاسب المكتبي Ryzen، والتي تجتمع لتقدم أعلى آداء في تجربة الألعاب.

وتأتي سلسلة كرت الشاشة Radeon RX 5700 بآداء وتجربة جديدة في الألعاب المميزة بدقة 1440 بيكسل، حيث ترتكز سلسلة كرت الشاشة على معمارية AMD RDNA التي تتميز بدقة تصنيع 7 نانومتر، لتدعم دقة عرض فائقة ومميزة بأعلى مستوى في البصريات، مع آداء فائق السرعة أيضاً، ومميزات متقدمة لدعم العنوانين الجديدة في ألعاب AAA و eSports.

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ومن المقرر أن تتوفر بدءاً من اليوم كلاً من كرت الشاشة AMD Radeon RX 5700 XT بسعر 399 دولار و RX 5700 بسعر 349 دولار عبر الموقع الرسمي للشركة AMD.com وكبرى منافذ التجزئة، كما يتوفر الإصدار الخاص من كرت الشاشة Radeon RX 5700 XT بسعر 449 دولار على موقع الشركة AMD.com وأيضاً موقع JD.com.

كما يأتي الجيل الثالث من معالجات Ryzen لأجهزة الحاسب المكتبي مع 12 من الأنوية، و24 threads، كما تأتي أول إصدارات الشركة بدقة تصنيع 7 نانومتر التي تقدم أعلى آداء، ويتوفر الجيل الثالث من معالجات Ryzen والتي تشمل سلسلة معالجات Ryzen 3000 في منافذ البيع ومتاجر البيع بالتجزئة بسعر يبدأ من 99 دولار.

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