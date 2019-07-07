المزيد من متاجر الإكسسوارات تُسرب قدوم جهاز Switch mini

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أن أشارت المواقع التقنية الكبيرة مثل WSJ و Bloomberg إلى قدوم جهاز Switch مُصغّر هذا العام، تأتي تسريبات كثيرة تؤكد وجود هذا الجهاز عن طريق صانعي الاكسسوارات، و آخرهم حديثاً صانع اكسسوارات فرنسي أطلق صوراً لما يبدو أنه الننتندو سويتش ميني.
هل هكذا يبدو تصميم الجهاز؟ ربما تكون هذه الصور مُجرد نماذج للجهاز (mock-ups)، إلا أنها على الأرجح لن تكون بعيدة عن التصميم الحقيقي، و يبدو أن هذا النموذج من الجهاز هو ليس إلا محمولاً على غرار PS Vita، مع عدم وجود أداتي تحكم قابلتين للنزع أو قاعدة للوصل بالتلفاز، و بالتأكيد، لو كان هذا حقيقياً، فإن هذه الإضافات سيكون من الممكن تركيبها على الجهاز في حال شرائها منفصلة لمن يرغب في ذلك.
نبقى في انتظار الإعلان الرسمي.
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