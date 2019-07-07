تراجع ملحوظ في أرباح شركة Samsung للربع الثاني من 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Samsung الكورية عن تقريرها المالي للربع الثاني من العام الحالي، و من خلال التقرير، تم التأكيد بأن الأرباح التشغيلية للشركة و التي وصلت إلى 5.5 مليار دولار، قد تراجعت بنسبة كبيرة جداً مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي و وصلت إلى 56%.

هذا رغم أن مبيعات الشركة قد تراجعت بنسبة 4% فقط في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي 2018، حيث وصلت المبيعات إلى نحو 47.65 مليار دولار مقارنة مع 49.76 مليار دولار تم تحقيقها في نفس الفترة الزمنية من 2018.