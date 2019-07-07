تكنولوجيا: نظام تشغيل هواوي HongmengOS يأتي بآداء اسرع من نظام الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Ren Zhengfei الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة هواوي، على أن نظام تشغيل الشركة الذي يطور حالياً والذي يعرف بنظام HongmengOS سيأتي بآداء أسرع من الأندوريد وأيضاً MacOS.

تعمل شركة هواوي بجهد أكبر خلال الفترة الأخيرة للإنتهاء من تطوير نظام تشغيلها الجديد للهواتف الذكية الذي يعرف الآن بنظام HongmengOS.

وفي تصريحات Ren Zhengfei الأخيرة في لقاء صحفي مع إحدى المجلات الفرنسية، أكد على أن نظام تشغيل هواوي الجديد HongmengOS سيأتي بآداء سريع يتفوق على آداء منصة الأندوريد، كما سيتوافق النظام الجديد مع نطاق واسع من التطبيقات.

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كما أكد Ren Zhengfei أيضاً على أن نظام التشغيل سيدعم الهواتف الذكية وأجهزة الرواتر، الأجهزة اللوحية، أجهزة الحاسب وأيضاً مراكز البيانات، أيضاً أضاف أن نظام HongmengOS سيتخطى آداء MacOS بأقل تأخير في إستجابة عملية المعالجة يصل إلى 5ms.

يذكر أن توافق نظام تشغيل هواوي مع مجموعة متنوعة من الأجهزة يحاكي نظام جوجل الذي يتم تطويره حالياً والذي يعرف بFuchsia OS.

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