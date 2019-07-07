ارتفاع جديد في الحرارة ورطوبة عالية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين (بيان رسمي)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الإثنين، معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة لتنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، كما تنشط أحيانا على خليج السويس".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، تترواح ما بين درجتين إلى 3 درجات.

وأضاف عبدالعال لمصراوي: "الارتفاع سيحدث تدريجيًا"، متابعًا: "درجات الحرارة ستسجل ما بين 36 إلى 39 درجة مئوية، ونسب الرطوبة ستشهد ارتفاعًا مماثلًا".

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوب تترواح مابين 70 إلى %80 على القاهرة والوجه البحري، وبين 85% لـ90% على السواحل ما يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

تحذير من الرطوبة

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وفي سياق متصل، كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات إعلامية، عن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، والتى تصل لحوالى 90 % على السواحل ، و 80 % على القاهرة، و 70% على محافظات شمال الصعيد، وهو ما يزيد إحساس المواطنين بحرارة الجو فى هذه الفترة، خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وناشد مدير إدارة التحاليل بالأرصاد، المواطنين، بعدم التواجد في الأماكن المغلقة سيئة التهوية، وكثرة شرب المياه، وتجنب التعرض للشمس

وأشر إلى أن المنطقة العربية وأوروبا يتعرضان للمنخفض الموسمي الهندي والذي يتسبب في انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة غدا: