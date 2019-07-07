إشاعة : آبل تعمل على iPad قابل للطي

هل يمكن أن نرى iPad قابل للطي فالقريب ؟ بحسب أحدث إشاعة ظهرت فأن آبل تخطط للنظر والتفكير في تطوير جهاز iPad قابل للطي.

مما لا شك فيه أن الأجهزة القابلة للطي هي المستقبل وفي وقت قريب سنرى العالم كله وقد تحول إلى مجموعة من الأجهزة القابلة للطي سواءً كانت هذه الأجهزة لابتوبات محمولة مثل الـ Surface Pro أو أجهزة لوحية مثل الـ iPad وبالطبع على رأس القائمة هواتف قابلة للطي .

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ولكن هذه الإشاعة تقول بأن الشركة بدأت بالفعل في العمل على جهاز iPad ذو شاشة مرنة وسيكون حجمه ما بين 11 إلى 15 بوصة تقريباً، الجزء الأكثر مفاجئة هو أن آبل تخطط لإطلاق الجهاز في القريب العاجل بل إنها تفكر في إطلاقه في العام المقبل إن إنتهى العمل عليه !

تأتينا هذه الإشاعات من مصدر مقرب من آبل وعلى علم بما يدور داخل جدران المصانع وغرف الإجتماعات، تذكر الإشاعة أيضاً أن الشركة تعمل على معالج يستطيع دعم شبكات 5G لذا فإنها ستكون خطوة مميزة وقوية إن تمكنت الشركة من دعمها بالفعل .