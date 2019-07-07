تسريب هاتف نوكيا جديد بثلاث كاميرات خلفية

يبدو أن هناك هاتف نوكيا جديد سيصدر قريباً وسيصدر بثلاث كاميرات خلفية ومستشعر بصمة تحت هذه الكاميرات في ترتيب مشابه لما رأيناه مع Nokia 9 Pureview.

الهاتف لا يحمل إسماً حتى الآن ولكن الإسم الكودي الذي تطلقه عليه الشركة هو Daredevil وسيأتي بعدسة كاميرا أساسية بمستشعر 48 ميجابكسل.

يظهر الهاتف مع نوتش أمامية تخفي الكاميرا الأمامية مما يعطينا إنطباع أن الهاتف لن يكون من هواتف الفئة الرائدة ذات الشاشة الكاملة والكاميرا المتحركة من داخل الجهاز، سيصدر هاتف نوكيا جديد يعمل بنظام أندرويد خام كما إعتدنا من هواتف شركة نوكيا في الفترة الأخيرة والإختلاف الوحيد الظاهر على الهاتف هو أنه سيصدر بواحدة من الكاميرات بعدسة واسعة للغاية Ultrawide يمكنك الإنتقال بين العدسة العادية والواسعة فيها من خلال تحريك مؤشر على الشاشة.

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بالطبع كون بصمة الهاتف تأتي في خلف الجهاز يمكننا أن نتوقع أن الجهاز سيصدر للفئة المتوسطة وربما أعلى جزء في الفئة المتوسطة وإن كنت شخصياً لآ أظن هذا، إن كان الهاتف سيصدر فعلاً في هذه الفئة فهذا يعني أنه قد يصدر بمعالج snapdragon 710 أو snapdragon 730 وهما معالجات الشركة للفئة المتوسطة.

كما إعتدنا من نوكيا فإن معظم التسريبات المتعلقة بهواتفها تكون صحيحة لذا يمكننا الإنتظار حتى نرى الهاتف في إصدار وشكل رسمي .