كيف تشترك في برنامج Windows Insider لتحصل على التحديثات التجريبية

محتوي المقالة

Windows Insider هو برنامج اعلنت عنه Microsoft لتستطيع تجربة التحديثات التجريبية قبل اصدارها. هذا البرنامج هدفه ان يقوم المستخدمون و المطورون بتجربة التحديث الجديد على النظام و من ثم ارسال رأيهم الخاص الى الشركة feedback. هذا البرنامج متوفر بـ4 اعدادات او 4 مستويات. كل مستوى له نوع من التحديثات و الإستقرار الخاص بالنظام. فعلى حسب المستوى المطلوب يمكنك ضبط اعداداتك الخاصة بك. و هذا ما يزيد من خيارية هذا البرنامج. كنا قد سبق لنا استعمال هذا البرنامج في تحديث النظام لتحديث 1809 في موضوع سابق يمكنك قرائته

المستويات المتوفرة في Windows Insider

Fast و هو المستوى الذي يرسل لك الخواص الجديدة وقت الإنتهاء منها مباشرة اي انها تأتي بمشاكلها و بعدم استقرارها

و هو المستوى الذي يرسل لك الخواص الجديدة وقت الإنتهاء منها مباشرة اي انها تأتي بمشاكلها و بعدم استقرارها Slow المستوى الذي يرسل لك الخواص الجديدة بشكل مبكر لكن ليست بسرعة المستوى السابق. فالتحديث يأتي بعد النظر الى الـfeedback الأول

المستوى الذي يرسل لك الخواص الجديدة بشكل مبكر لكن ليست بسرعة المستوى السابق. فالتحديث يأتي بعد النظر الى الـfeedback الأول Release Preview مستوى يعطيك نسخ عالية في الإستقرار عن المستويات السابقة. و بداية من تحديث ابريل لعام 2019 هذا المستوى سيعطيك النسخ الجديدة من النظام مبكراً

مستوى يعطيك نسخ عالية في الإستقرار عن المستويات السابقة. و بداية من تحديث ابريل لعام 2019 هذا المستوى سيعطيك النسخ الجديدة من النظام مبكراً Skip هذا المستوى يسمح لك بالوصول الى نسخ Windows الجديدة بدون ان تنتهي برمجته. لكنه يجعل النظام في مستوى عدم استقرار عال

كيفية الإشتراك في Windows Insider

1- افتح تطبيق Settings

2- اختر Update and security

3- اختر Windows Insider program

4- اضغط على Get Started

5- اضغط زر Link an account

6- اختر حساب Microsoft الخاص بك

7- اضغط على زر Continue

8- اختر المستوى الذي تريده من السابق ذكره

9- اضغط Confirm للموافقة على الشروط

10- اضغط زر Restart Now لإعادة تشغيل الجهاز

Advertisements

غير مستوى الإشتراك الخاص بك

1- افتح تطبيق Settings

2- اختر Update and security

3- اختر Windows Insider Program

4- عند اختيار Pick your Insider settings اضغط على المستوى الخاص بك

5- اختر مستوى جديد

لإيقاف Insider على احد الأجهزة

1- افتح تطبيق Settings

2- اختر Update and security

3- اختر Windows Insider Program

4- تحت اختيار Stop Getting Preview Builds فعل الإختيار الموجود

5- في تحديث Windows الكبير القادم سيخرج جهازك من ضمن برنامج Insider و ستبدأ في الحصول على تحديثات مستقرة بعد ذلك.