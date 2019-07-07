كيف تشترك في برنامج Windows Insider لتحصل على التحديثات التجريبية

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Windows Insider هو برنامج اعلنت عنه Microsoft لتستطيع تجربة التحديثات التجريبية قبل اصدارها. هذا البرنامج هدفه ان يقوم المستخدمون و المطورون بتجربة التحديث الجديد على النظام و من ثم ارسال رأيهم الخاص الى الشركة feedback. هذا البرنامج متوفر بـ4 اعدادات او 4 مستويات. كل مستوى له نوع من التحديثات و الإستقرار الخاص بالنظام. فعلى حسب المستوى المطلوب يمكنك ضبط اعداداتك الخاصة بك. و هذا ما يزيد من خيارية هذا البرنامج. كنا قد سبق لنا استعمال هذا البرنامج في تحديث النظام لتحديث 1809 في موضوع سابق يمكنك قرائته
المستويات المتوفرة في Windows Insider
- Fast و هو المستوى الذي يرسل لك الخواص الجديدة وقت الإنتهاء منها مباشرة اي انها تأتي بمشاكلها و بعدم استقرارها
- Slow المستوى الذي يرسل لك الخواص الجديدة بشكل مبكر لكن ليست بسرعة المستوى السابق. فالتحديث يأتي بعد النظر الى الـfeedback الأول
- Release Preview مستوى يعطيك نسخ عالية في الإستقرار عن المستويات السابقة. و بداية من تحديث ابريل لعام 2019 هذا المستوى سيعطيك النسخ الجديدة من النظام مبكراً
- Skip هذا المستوى يسمح لك بالوصول الى نسخ Windows الجديدة بدون ان تنتهي برمجته. لكنه يجعل النظام في مستوى عدم استقرار عال
كيفية الإشتراك في Windows Insider
1- افتح تطبيق Settings
2- اختر Update and security
3- اختر Windows Insider program
4- اضغط على Get Started
5- اضغط زر Link an account
6- اختر حساب Microsoft الخاص بك
7- اضغط على زر Continue
8- اختر المستوى الذي تريده من السابق ذكره
9- اضغط Confirm للموافقة على الشروط
10- اضغط زر Restart Now لإعادة تشغيل الجهاز
غير مستوى الإشتراك الخاص بك
1- افتح تطبيق Settings
2- اختر Update and security
3- اختر Windows Insider Program
4- عند اختيار Pick your Insider settings اضغط على المستوى الخاص بك
5- اختر مستوى جديد
لإيقاف Insider على احد الأجهزة
1- افتح تطبيق Settings
2- اختر Update and security
3- اختر Windows Insider Program
4- تحت اختيار Stop Getting Preview Builds فعل الإختيار الموجود
5- في تحديث Windows الكبير القادم سيخرج جهازك من ضمن برنامج Insider و ستبدأ في الحصول على تحديثات مستقرة بعد ذلك.
المصدر الأصلي : عرفني