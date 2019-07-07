علوم وتكنولوجيا

كيف تشترك في برنامج Windows Insider لتحصل على التحديثات التجريبية

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محتوي المقالة

Windows Insider هو برنامج اعلنت عنه Microsoft لتستطيع تجربة التحديثات التجريبية قبل اصدارها. هذا البرنامج هدفه ان يقوم المستخدمون و المطورون بتجربة التحديث الجديد على النظام و من ثم ارسال رأيهم الخاص الى الشركة feedback. هذا البرنامج متوفر بـ4 اعدادات او 4 مستويات. كل مستوى له نوع من التحديثات و الإستقرار الخاص بالنظام. فعلى حسب المستوى المطلوب يمكنك ضبط اعداداتك الخاصة بك. و هذا ما يزيد من خيارية هذا البرنامج. كنا قد سبق لنا استعمال هذا البرنامج في تحديث النظام لتحديث 1809 في موضوع سابق يمكنك قرائته

المستويات المتوفرة في Windows Insider

  • Fast و هو المستوى الذي يرسل لك الخواص الجديدة وقت الإنتهاء منها مباشرة اي انها تأتي بمشاكلها و بعدم استقرارها
  • Slow المستوى الذي يرسل لك الخواص الجديدة بشكل مبكر لكن ليست بسرعة المستوى السابق. فالتحديث يأتي بعد النظر الى الـfeedback الأول
  • Release Preview مستوى يعطيك نسخ عالية في الإستقرار عن المستويات السابقة. و بداية من تحديث ابريل لعام 2019 هذا المستوى سيعطيك النسخ الجديدة من النظام مبكراً
  • Skip هذا المستوى يسمح لك بالوصول الى نسخ Windows الجديدة بدون ان تنتهي برمجته. لكنه يجعل النظام في مستوى عدم استقرار عال

كيفية الإشتراك في Windows Insider

1- افتح تطبيق Settings

2- اختر Update and security

3- اختر Windows Insider program

4- اضغط على Get Started

5- اضغط زر Link an account

6- اختر حساب Microsoft الخاص بك

7- اضغط على زر Continue

8- اختر المستوى الذي تريده من السابق ذكره

9- اضغط Confirm للموافقة على الشروط

10- اضغط زر Restart Now لإعادة تشغيل الجهاز

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غير مستوى الإشتراك الخاص بك

1- افتح تطبيق Settings

2- اختر Update and security

3- اختر Windows Insider Program

4- عند اختيار Pick your Insider settings اضغط على المستوى الخاص بك

5- اختر مستوى جديد

لإيقاف Insider على احد الأجهزة

1- افتح تطبيق Settings

2- اختر Update and security

3- اختر Windows Insider Program

4- تحت اختيار Stop Getting Preview Builds فعل الإختيار الموجود

5- في تحديث Windows الكبير القادم سيخرج جهازك من ضمن برنامج Insider و ستبدأ في الحصول على تحديثات مستقرة بعد ذلك.

المصدر الأصلي : عرفني

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